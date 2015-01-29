В реестр обманутых дольщиков включены почти 500 человек за год

Как не стать обманутым дольщиком

В 2014 году Москомстройинвест включил в реестр пострадавших дольщиков 471 человека. В список вошли москвичи, вложившие деньги в строительство 15 жилых комплексов, сообщается на сайте комитета.

Жилые комплексы располагаются по адресам:

поселение Марушкинское, дома 1, 2, 3, 4;

поселение Кокошкино, улица Труда, владение 8;

поселение Михайлово-Ярцевское;

поселок Шишкин лес;

поселение Воскресенское;

деревня Ямонтово, Кастанаевская улица, владение 68, Новогиреевская улица, владение 5 и другим.

С полным перечнем недостроенных домов можно ознакомиться на сайте Москомстройинвеста в разделе "Долевое строительство"

Всего за прошлый год в комитет обратились 1 264 человека с жалобами на 69 недостроенных домов.

Дольщика могут не включить в реестр, если он предоставит неполный пакет документов, подчеркнули в Москомстройинвесте. Со подробным списком необходимых документов можно ознакомиться здесь.

Напомним, Москомстройинвест начал формировать реестр обманутых дольщиков с 1 февраля 2014 года. В список включают граждан, которые внесли деньги на строительство многоквартирного дома и не получили жилье. За первые полгода составления реестра в Северо-Западном округе столицы власти обеспечили жильем около 1330 семей дольщиков.

Для включения в список нужно подать документы по адресу: улица Новый Арбат, дом 15, строение 1, 19 этаж, кабинет 1935. Перед этим необходимо предварительно записаться по телефону: +7 (495) 645-80-96 с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00. Москомстройинвест рассматривает заявления в течение 20 дней.