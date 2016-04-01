Реконструкция "Дома-коммуны" завершилась

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий
Реконструкция "Дома-коммуны" на улице Орджоникидзе полностью завершилась. Об этом заявил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, сообщает-пресс-служба комитета.
Во время работ укрепили корпуса здания, отремонтировали фасады, обновили инженерные коммуникации, установили лифты и противопожарные системы. Внешний облик зданий, габариты и планировки не изменились.
Обветшавший комплекс был закрыт в 90-е годы. В 2007 году столичные власти приняли решение о восстановлении аварийных корпусов. Проект реконструкции был разработан в Московском архитектурном институте. Работы проводились за счет федерального бюджета.
"Дом-коммуна" строился в 1929 году как общежитие для студентов Текстильного института.
Комплекс состоит из трех больших корпусов. В Спальном корпусе на каждом из семи этажей был устроен длинный коридор со сдвижными дверями-входами в двухместные спальные кабины.
Всего было построено 1008 таких кабин. В каждой – только кровати и табуретки.
Таким образом, советский архитектор Иван Николаев сумел разработать невиданную прежде функциональную схему комплекса.
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