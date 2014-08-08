Благодаря выделенкам автобусы стали ездить на 30% быстрее - Михайлов

"Интервью": Евгений Михайлов - о параде ретро-автобусов в Москве

Благодаря появлению выделенных полос на вылетных магистралях скорость движения автобусов увеличилась более чем на 30%, рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" генеральный директор Мосгортранса Евгений Михайлов.

"Если говорить о цифрах, то сейчас на выделенных полосах маршрутная скорость равняется 22 километрам в час. Это позволяет комфортно передвигаться по выделенной полосе на наземном транспорте", - отметил он.

Михайлов подчеркнул, что Мосгортранс каждую неделю получает несколько тысяч обращений по различным аспектам работы общественного транспорта. Это и жалобы, и предложения, и пожелания, и благодарности.

В Москве оборудуют 7 новых выделенных полос

"Москвичи предлагают новые остановки, маршруты, просят более современный подвижной состав, низкопольные автобусы. Горожане просят, чтобы автобусы ходили чаще и были с кондиционерами, а все водители носили форменную одежду и были вежливыми", - рассказал Михайлов.

Кстати, сегодня водителям городского общественного транспорта необходимо носить форменную одежду, и Мосгортранс расстается со всеми, кто "не понимает корпоративной политики, направленной на вежливое отношение к жителям и на аккуратное ведение автобуса", отметил Михайлов.

Выделенные полосы Первая "выделенка" появилась в Москве в июле 2009 года - на Волоколамском шоссе. В начале января 2011 года спецполоса для общественного транспорта была открыта на проспекте Андропова. С осени 2012 года такие участки стали активно появляться на других дорогах города. Первая "выделенка" появилась в Москве в июле 2009 года - на Волоколамском шоссе. В начале января 2011 года спецполоса для общественного транспорта была открыта на проспекте Андропова. С осени 2012 года такие участки стали активно появляться на других дорогах города. На сегодняшний день в столице действует 18 выделенных полос для общественного транспорта, общей протяженностью почти 200 километров. В будние дни маршруты, проходящие по выделенным полосам, перевозят в сутки более 1 миллиона 300 тысяч пассажиров. В 2014 году организовать выделенные полосы планируется на шести столичных магистралях. Они появятся на Ленинградском шоссе, Рязанском и Волгоградском проспектах, Варшавском шоссе, Новоспасском переулке и на Большой Черкизовской улице.

