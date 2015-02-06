На улицах города появится троллейбус со складными "рогами"

Фото: liotech.ru/liaz

По улицам столицы в течение трех месяцев станет курсировать первый электробус - троллейбус со складывающимися "рогами". Мосгортранс собирается протестировать новый вид транспорта. Об этом журналистам сообщил глава предприятия Евгений Михайлов.

"По договоренности с Ликинским автобусным заводом мы получили их разработку. Электробус ЛиАЗ поездит по Москве, и мы в реальных условиях посмотрим, как он себя ведет. Я думаю, что трех месяцев будет достаточно, чтобы понять все его плюсы и недостатки", - приводит слова Михайлова Агентство "Москва".

Ранее M24.ru сообщало, что городу необходимо 20 электробусов, чтобы организовать движение на Пятницкой улице. Об этом рассказывал Евгений Михайлов. По его словам, Мосгортранс также готов поставить электробусы на улицы Покровку и Маросейку, если это будет необходимо для придания улицам исторического вида.

Михайлов напомнил, что на время реконструкции контактную сеть троллейбусов демонтировали также на Покровке и Маросейке. "Если городом будет принято решение, что провода портят исторический облик улиц, то мы подготовим такие же электробусы для них", - отметил глава Мосгортранса.

О том, что на Пятницкой улице запустят электробус, заявил ранее Сергей Собянин. По словам мэра, над пешеходной зоной не будут устанавливать контактную сеть, так как провода будут портить вид улицы. "Рога" у троллейбуса будут опускаться, и он на аккумуляторах будет проезжать до следующего участка", - сказал Сергей Собянин.

Отметим, в мире существует несколько разновидностей троллейбуса – контактный электробус (оснащен аккумуляторами), дуобус (имеет два двигателя – электрический и внутреннего сгорания), и теплоэлектробус – тепловой двигатель питает электрический через генератор и не имеет привода на колеса.