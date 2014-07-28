Мосгорсуд признал законной блокировку блога Алексея Навального

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Московский городской суд признал законной блокировку блога Алексея Навального в "Живом Журнале", сообщает "Интерфакс".

Таким образом МГС отклонил апелляционную жалобу на решение Люблинского суда. Отметим, что, по словам представителя Роскомнадзора, в настоящее время блокировка блога осуществляется "Живым журналом" самостоятельно и ресурс исключен из реестра запрещенных сайтов.

Ранее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес блог Навального в реестр запрещенной информации за распространение призывов к несанкционированным акциям. Действия Роскомнадзора поддержал Люблинский городской суд.

Алексей Навальный находится под домашним арестом с 28 февраля 2014 года, в апреле срок был продлен до 28 октября. Оппозиционеру запрещено покидать пределы квартиры, пользоваться интернетом и телефоном.