Мосгорсуд в среду решит, ужесточить ли приговор рэперу Роме Жигану

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Мосгорсуд в среду рассмотрит представление прокуратуры, которая просит ужесточить приговор рэперу Роме Жигану (Роману Чумакову), осужденному за разбойное нападение, сообщает МИА "Россия сегодня".

Ранее представитель прокуратуры просил назначить Жигану наказание в виде четырех лет заключения, но суд отправил его в колонию только на год. В связи с этим надзорное ведомство опротестовало приговор.

Сам осужденный, хотя не признал вину, жалоб не подавал. По словам его защитника, рэпер хочет побыстрее попасть из СИЗО в колонию, чтобы заняться творчеством.

Напомним, что согласно приговору, Жиган и четверо его друзей в июне прошлого года ограбили молодого человека, которого наняли для продвижения клипов на YouTube. Они пригласили его в кафе, а затем, угрожая ножом, заставили снять с карточки 100 тысяч рублей.