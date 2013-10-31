Водителей обяжут возить с собой медицинские справки

Водителей могут обязать возить с собой медицинские справки

Минздрав подготовил законопроект, который усиливает контроль за здоровьем водителей. В частности, предлагается обязать автомобилистов возить с собой медсправки, а в случае серьезной болезни будут приостанавливать действие прав.

Как пишет "Коммерсантъ", сейчас лишить права управления автомобилем "по здоровью" можно только через суд. Новый закон предполагает, что выявление заболевания при медосмотре позволит лишить прав "на время лечения".

При этом права могут аннулировать, если врачи обнаружат хроническое заболевание.

Однако эксперты говорят, что такая норма не будет работать – в законах не прописана ответственность за отсутствие справки, а ФАС нашел в нововведении признаки ограничения конкуренции.

В настоящее время водитель должен предъявлять справку в трех случаях: при первом получении прав, их замене или в случае лишения удостоверения.

