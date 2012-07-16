Россияне старше 18 лет будут проходить медосмотр раз в 3 года

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Министерство здравоохранения сообщило о новом регламенте профилактического осмотра, предполагающего проведение диспансеризации для молодых людей каждые три года.

"Мы обновляем регламент профилактического осмотра", - сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Как отметила глава министерства, дети обязаны проходить профилактический осмотр один раз в год, а молодые люди в возрасте от 18 лет - раз в три года, что является общемировой практикой.

По словам Скворцовой, если у медиков не будет замечаний, то молодой человек будет находиться в "группе практически здоровых". Если же врачи найдут у обследуемого "фактор риска", то он перейдет в другую группу, передает "Интерфакс".

Глава ведомства добавила также, что Минздрав планирует внедрить американский опыт использования мобильных устройств и волонтеров, чтобы напоминать людям из групп риска о необходимости следить за здоровьем. При желании в такую рассылку от ведомства может попасть и практически здоровый человек, который будет получать сообщения формата "не забудьте два раза в день - утром и вечером - померить давление".

Кроме того, министр здравоохранения подтвердила, что в России не планируется отказываться от бесплатной медицинской помощи - как диагностической, так и экстренной.