На Павелецком направлении МЖД произошел сбой в движении поездов

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Сбой в расписании электричек и поездов дальнего следования произошел на Павелецком направлении Московской железной дороги (МЖД). Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЖД, железнодорожники устраняют последствия ЧП, а для пассажиров пустят дополнительные автобусы.

"Железнодорожники оперативно устраняют последствия сбоя в графике движения. В этот период для организации движения поездов был использован так называемый "ручной" способ пропуска поездов с использованием диспетчерского аппарата станций, средств радиосвязи. Кроме того, для движения поездов был задействован резервный объездной маршрут через Большое железнодорожное кольцо. В течение ночного времени суток шли работы по восстановлению работоспособности штатной аппаратуры", - говорится в сообщении пресс-службыю

Как объясняет МЖД, 16 июля в 22.20 на станции Бирюлево отказала аппаратура автоматики и телемеханики. Из-за этого и случился сбой в графике движения поездов Павелецкого направления. В первой половине дня 17 июля также возможны незначительные отклонения от графика в движении пригородных и пассажирских поездов этого направления.

Для перевозки пассажиров в утренние часы разработан вариантный график движения поездов, который отличается от обычного незначительно - на 5-15 минут. Кроме того, отменены 2 электропоезда и сокращены маршруты следования еще нескольких. Также пресс-служба МЖД отмечает, что "с правительством Москвы согласованы меры по организации дополнительного автобусного движения для вывоза пассажиров на период восстановления штатной работы аппаратуры в утренние часы".