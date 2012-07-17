Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Ж/Д и вокзалы

17 июля 2012, 09:33

На Павелецком направлении МЖД произошел сбой в движении поездов

МЖД электрички поезда чп ж/д и вокзалы

Фото: ИТАР-ТАСС

Сбой в расписании электричек и поездов дальнего следования произошел на Павелецком направлении Московской железной дороги (МЖД). Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЖД, железнодорожники устраняют последствия ЧП, а для пассажиров пустят дополнительные автобусы.

"Железнодорожники оперативно устраняют последствия сбоя в графике движения. В этот период для организации движения поездов был использован так называемый "ручной" способ пропуска поездов с использованием диспетчерского аппарата станций, средств радиосвязи. Кроме того, для движения поездов был задействован резервный объездной маршрут через Большое железнодорожное кольцо. В течение ночного времени суток шли работы по восстановлению работоспособности штатной аппаратуры", - говорится в сообщении пресс-службыю

Как объясняет МЖД, 16 июля в 22.20 на станции Бирюлево отказала аппаратура автоматики и телемеханики. Из-за этого и случился сбой в графике движения поездов Павелецкого направления. В первой половине дня 17 июля также возможны незначительные отклонения от графика в движении пригородных и пассажирских поездов этого направления.

Для перевозки пассажиров в утренние часы разработан вариантный график движения поездов, который отличается от обычного незначительно - на 5-15 минут. Кроме того, отменены 2 электропоезда и сокращены маршруты следования еще нескольких. Также пресс-служба МЖД отмечает, что "с правительством Москвы согласованы меры по организации дополнительного автобусного движения для вывоза пассажиров на период восстановления штатной работы аппаратуры в утренние часы".

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать