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Происшествия

11 июля 2012, 11:55

Сотрудник МВД задержан за мошенничество на полмиллиона рублей

МВД криминал задержания

Фото: ИТАР-ТАСС

Начальник отдела кадров Главного информационно-аналитического центра МВД России подозревается в мошенничестве на полмиллиона рублей. Накануне он был задержан с поличным в московском кафе.

"В главное управление собственной безопасности МВД поступила оперативная информация о том, что подполковник внутренней службы, начальник отдела кадров ФКУ (ГИАЦ МВД России) попросил у предпринимателя 500 тысяч рублей якобы для посредничества в решении вопроса о приостановлении проверки, проводимой управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД по Московской области", - сообщает пресс-служба МВД.

При этом работнику министерства было известно, что проверка в отношении бизнесмена уже была завершена.

10 июля подозреваемый был задержан с поличным при получении требуемой суммы. Операция по задержанию прошла в одном из кафе на Таганской площади столицы.

Все материалы в отношении задержанного будут переданы в Главное следственное управление СК по Москве, где будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как отмечают в министерстве, по данному факту назначена служебная проверка, "направленная на выявление обстоятельств и условий, способствовавших совершению преступления". По ее итогам руководители, виновные в отсутствии должного контроля, будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, а задержанный сотрудник уволен из органов внутренних дел.

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