Офисное здание горит на 14-м километре МКАД в районе Люберец

Фото: ИТАР-ТАСС

На 14-м километре МКАД в районе Люберец загорелось офисно-складское здание. Сведений о пострадавших не поступало.

Возгорание началось в субботу утром на 14-м километре МКАД в Люберецком районе Подмосковья. Как сообщает пресс-служба областного главка МЧС, в трехэтажном офисно-складском помещении площадью 30х70 метров загорелась кровля.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 11.00. Через четверть часа пожару был присвоен второй, повышенный номер сложности.

Данных о пострадавших не поступало.

На месте работают оперативная группа областного главка МЧС, оперативная группа Люберецкого гарнизона, 6 автоцистерн. Всего в работах по тушению огня задействовано 67 человек и 20 единиц техники, говорится в сообщении ведомства.