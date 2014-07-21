В ходе тушения пожара в центре Москвы спасли 23 человека

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Минувшей ночью в ходе тушения возгорания в доме в центре столицы пожарные спасли 23 человека, из них трое детей, сообщает пресс-служба городского МЧС.

Как уточняется, информация о пожаре в доме №3 на улице Трехгорный вал поступило в ведомство в 03:33. По прибытию на место в 03:39 пожарно-спасательные подразделения приступили к разведке.

В ходе проверки было установлено, что происходило горение трехкомнатной квартиры на четвертом этаже двенадцатиэтажного панельного жилого дома. Площадь возгорания составила порядка 50 квадратных метров.

Сообщается, что в 04:22 пожар спасателями был ликвидирован, а пострадавших в этом ЧП нет.

Также отмечается, что на месте происшествия работали 9 пожарно-спасательных подразделений общей численностью 30 человек.