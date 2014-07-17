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МО

17 июля 2014, 07:47

Из-за пожара сразу в 4-х домах в Балашихе произвели эвакуацию людей

МЧС пожары дома Балашиха пожарные возгорания эвакуации чп мо спасенные

Фото: 50.mchs.gov.ru

В минувшую среду вечером в подмосковной Балашихе из-за пожара сразу в четырех домах была произведена эвакуация людей.

Как передает ГУ МЧС России по Московской области, информация о возгораниях в четырех двухэтажных домах в микрорайоне Никольско-Архангельское на 6-й линии поступило в ведомство 16 июля в 16:05. Прибывшие пожарные в 17:37 локализовали пожар, а в 18:07 потушили открытое горение. Ликвидация же последствий пожара была зафиксирована уже 17 июля ночью - в 01:55.

Уточняется, что в результате ЧП никто не пострадал.

Отмечается, что на место происшествия было привлечено 4 единицы техники и 14 человек спасателей.

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