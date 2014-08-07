В результате пожара в квартире дома в районе Митино есть пострадавшие

Фото: M24.ru

В районе Митино на северо-западе Москвы утром произошел пожар в квартире одного из домов. В результате пожара имеются пострадавшие, информирует пресс-служба городского МЧС.

Звонок в ведомство о возгорании на улице Митинская в доме №15 поступил в 5.44. Первые пожарные подразделения прибыли на место 5.52.

Как выяснилось, происходило загорание в одной из комнат, в коридоре и на кухне в квартире на третьем этаже жилого дома на общей площади около 30 квадратных метров.

Отмечается, что в ходе тушения пожарными было спасено 5 человек из близлежащих квартир, а сам пожар был полностью ликвидирован в 6.38.

Как заявляет "Интерфакс", в результате пожара погиб один человек. Однако в пресс-службе МЧС эту информацию не подтверждают.