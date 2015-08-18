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18 августа 2015, 14:42

Реконструкция инженерных сетей "Лужников" завершится в начале 2016 года

Лужники реконструкция проекты стройкомплекс Москвы

Фото: m24.ru/Михаил Колобаев

Реконструкцию инженерных сетей в "Лужниках" планируется полностью завершить в начале 2016 года, сообщил глава департамента строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в настоящий момент строители выполнили больше половины работ. Новые сети обеспечат электричеством, водой и теплом не только Большую спортивную арену "Лужники", но еще 16 зданий, которые построят на территории комплекса к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Как проходит реконструкция "Лужников"

Замена инженерных сетей в "Лужниках" началась в 2014 году. Работы по обновлению коммуникаций включают в себя прокладку 16 километров электросетей и сетей связи и 24 километров инженерных коммуникаций – в том числе 6,8 километра водопровода, 8,1 километра хозяйственно-бытовой канализации, 5,5 километра дождевой канализации, 3,2 километра теплосетей.

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Напомним, реконструкция стадиона "Лужники" ведется в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. На стадионе состоятся церемония и матч открытия, один из полуфиналов и финал мирового турнира.

В результате количество зрительских мест увеличится с 78 тысяч до 81 тысячи, а трибуны будут максимально приближены к футбольному полю. С 13 до 23 увеличится количество входов.

Цвет трибун – бордовый с золотыми вкраплениями – выбрали в августе прошлого года после голосования в "Активном гражданине", в котором приняли участие 137 тысяч москвичей.

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Сюжет: Реконструкция и строительство столичных стадионов

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