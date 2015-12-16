Соперника "Локомотива" по Лиге Европы обвинили в сдаче матча москвичам

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Соперника московского "Локомотива" по групповому этапу Лиги Европы – албанский клуб "Скендербеу" – обвинили в организации договорных матчей. В частности, специалисты обнаружили подозрительные эпизоды в домашнем поединке албанцев против "железнодорожников", сообщает "Чемпионат".

Расследование устроила бельгийская организация Federbet, выявляющая потенциально договорные матчи. По мнению ее сотрудников, поединок последнего тура группового этапа Лиги Европы против "Локомотива" носил договорной характер.

Прежде всего, эксперты заинтересовались букмекерскими ставками. К 87-й минуте, когда счет был 1:0 в пользу "Локомотива", коэффициент на два и более забитых мячей составлял 1,60 (очень высокий коэффициент).

Затем "Локомотив" забил два гола и довел счет до крупного. В итоге встреча завершилась с результатом 3:0.

По мнению Federbet, некоторые игроки "Скендербеу" могли играть на ставках и решили обеспечить нужный для себя результат поединка. В этом случае клуб и самих злоумышленников может ждать длительная дисквалификация. О каких-либо возможных санкциях для "Локомотива" не сообщается.