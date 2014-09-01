Спорт за неделю: жеребьевка еврокубков и победа МХК "Спартак"

Фото: ИТАР-ТАСС

Хоккейный Кубок мэра Москвы и победа МХК "Спартак" на молодежном турнире, жеребьевка футбольных еврокубков и поражение Марии Шараповой на Открытом чемпионате США, а также анонс предстоящих событий - в еженедельной рубрике M24.ru.

События в Москве

3 сентября стартует новый сезон в Континентальной хоккейной лиге. А в оставшееся до начала чемпионата время его участники играют последние контрольные матчи. Московские и подмосковные клубы разыграли Кубок мэра. Краткосрочный турнир (с 28 по 31 августа) с участием четырех команд завершился победой "Динамо". "Бело-голубые" одержали две победы, обыграв "Атлант" и ЦСКА, но по буллитам проиграли "Витязю". Подмосковная команда, в свою очередь, одержала три победы, но все - в серии послематчевых штрафных бросков и заняла на турнире второе место.

Судьба трофея решалась в заключительном матче, в котором встретились динамовцы и армейцы. "Бело-голубые" победили со счетом 5:3 за счет точных бросков Константина Глазачева, Янне Яласваары и Мэта Робинсона, оформившего хет-трик. У "красно-синих" отличись Никита Зайцев, Дамир Жафяров и Денис Денисов.

Очередной трофей завоевал столичный МХК "Спартак". Московские хоккеисты стали обладателями молодежного Кубка мира, по буллитам обыграв в финале уфимский "Толпар". Нынешнний розыгрыш турнир стал уже четвертым, в нем принимали участие клубные команды из России, Белоруссии, Чехии, Финляндии, Австрии, Швеции, Латвии, США и Канады.

Решающий поединок, состоявшийся в субботу на льду "Уфа-Арены", завершился со счетом 2:1. Уфимцы распечатали ворота столичной команды под занавес стартового периода - отличился Василий Жилов. Однако во второй двадцатиминутке "красно-белые" усилиями Никиты Соколова положение выровняли. Больше команды ни в основное, ни в дополнительное время забить не смогли. Победитель турнира определился в серии послематчевых бросков, где сильнее оказались москвичи.

Фото: ИТАР-ТАСС

В Российской футбольной Премьер-лиге прошли игры шестого тура. Он стал последним перед двухнедельным перерывом, во время которого свои матчи проведут национальные сборные. Прошедшие выходные для московских команд сложно назвать удачными. И если минимальное поражение находящегося в кризисе "Локомотива" от "Зенита" не удивляет, то провал "Спартака" в Перми стал крайне неожиданным. "Красно-белые" на протяжении всего матча с "Амкаром" смотрелись невразумительно, хотя и создали несколько неплохих возможностей для взятия ворот. В итоге подопечные Мурата Якина проиграли 0:2 и "отпускают" от себя "Зенит" в турнирной таблице.

Проиграли свой матч и столичные торпедовцы. "Черно-белые" на выезде уступили саранской "Мордовии" со счетом 0:1. Единственный гол в матче на 21-й минуте забил нападающий хозяев Евгений Луценко - после прострела с левого фланга он в падении отправил головой мяч в сетку ворот. С 61-й минуты "Торпедо" играло в большинстве, однако даже это отыграться москвичам не помогло.

Уверенную победу одержал ЦСКА, со счетом 6:0 разгромивший "Ростов". Исход поединка был предрешен во втором тайме, когда в течение 15 минут "красно-синие" отправили три мяча в ворота ростовчан. Очередная победа и неудача "Спартака" позволила выйти на второе место столичному "Динамо". Команда Черчесова одержала непростую победу на выезде, переиграв "Краснодар" - 2:0. Отметим, что первый мяч за "бело-голубых" забил французский футболист Матье Вальбуэна.

События в мире

Пора решающих матчей наступает на одном из самых престижных теннисных турниров - US Open. Отметим, что покинула соревнование одна из главных фавориток - Мария Шарапова. В матче четвертого круга она в трех сетах уступила датчанке Каролин Возняцки. Шарапова проиграла первый сет 4:6, но отыгралась во второй партии 6:2. Однако в решающем сете Возняцки отдала россиянке только два гейма. Стоит отметить, что Мария совершила 43 невынужденные ошибки и 8 двойных.

Единственной россиянкой, продолжающей борьбу на Открытом чемпионате США, остается Екатерина Макарова. Поздно вечером 1 сентября ей предстоит помериться силами с канадской спортсменкой Эжени Бушар.

Фото: ИТАР-ТАСС

В мужской сетке представителей России не осталось и вовсе. До четвертого круга добрался лишь Теймураз Габашвили, но не смог одолеть шестого "сеяного" чеха Томаша Бердыха и в итоге выбыл из борьбы. Габашвили не смог навязать серьезную борьбу ни в одном из трех сетов и уступил со счетом 3:6, 2:6, 4:6.

Ответные матчи квалификационных раундов еврокубков провели на прошлой недели российские футбольные клубы. В групповой раунд Лиги чемпионов смог пробиться петербургский "Зенит". "Сине-бело-голубые" не оставили шансов бельгийскому "Стандарту", разгромив соперника со счетом 3:0.

Завершили выступление в Лиге Европы "Локомотив" и "Ростов". При этом "железнодорожники" потерпели сокрушительное поражение на своем поле от кипрского "Аполлона" - 1:4, после которого пошли разговоры об отставке главного тренера "красно-зеленых" Леонида Кучука. "Ростов" же не справился с турецким "Трабзонспором". Уступив в первой игре 0:2, в ответном поединке ростовчане так и не смогли распечатать ворота турецкой команды.

Гораздо более удачно сложились вторые матчи для "Динамо" и "Краснодара". Москвичи с трудом обыграли кипрскую "Омонию" (2:1), а краснодарцы камня на камне не оставили от испанского "Реала Сосьедад".

На этой же недели российские клубы узнали своих соперников по групповом этапу. В Лиге чемпионов футболисты московского ЦСКА сыграют с Е с немецкой "Баварией", английским "Манчестер Сити" и итальянской "Ромой". "Зенит" жребий определил в группу С. За выход в плей-офф подопечные Андре Виллаш-Боаша поспорят с португальской "Бенфикой", немецким "Байером" и французским "Монако". Итоги жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов можно посмотреть здесь.

Что касается Лиги Европы, то "Динамо" померится силами с ПСВ, "Панатинаикосом" и "Эшторилом". Наиболее сильным соперником в этом квартете является ПСВ. "Краснодар" угодил в "группу смерти" к "Лиллю", "Вольфсбургу" и "Эвертону".

31 августа в Челябинске завершился Чемпионат мира по дзюдо. Спортсмены мужской и женской сборных России завоевали девять наград (три серебряных и шесть бронзовых), став вторыми по количеству медалей. Однако ни одной золотой медали россияне выиграли не смогли. Несмотря на отсутствие золота, прогресс, по сравнению с прошлогодним ЧМ, налицо - в 2013 году в Бразилии россияне завоевали только две бронзы. При этом российские спортсмены взяли медали во всех семи весовых категориях.

Фото: ИТАР-ТАСС

К тому же команда выступала не в оптимальном составе - турнир пропускали олимпийские чемпионы Арсен Галстян и Мансур Исаев. Уже после турнира министр спорта Виталий Мутко признал выступления россиян успешным, несмотря на то, что главная задача - выиграть две золотые награды - выполнена не была.

Что посмотреть на этой неделе

Как уже было сказано ранее, новый сезон в Континентальной хоккейной лиге стартует 3 сентября матчем чемпионов двух последних лет - магнитогорского "Металлурга" и столичного "Динамо". Команды разыгрывают так называемый Кубок Открытия. Из любопытных противостояний в первые дни чемпионата, отметим матч СКА - "Локомотив", который пройдет 4 сентября.

А 5 сентября состоится единственное, так как "Спартак" в нынешнем сезоне мы не увидим, столичное дерби - "Динамо" сыграет с ЦСКА. Дебютирующий в лиге ХК "Сочи" проведет свой первый матч в субботу против петербургского СКА.

В Чемпионате России по футболу наступил перерыв на матчи сборных, которые начинают борьбу за путевки на Евро-2016. 3 сентября сборная России проведет товарищеский матч с командой Азербайджана, а 8 сентября встретится с Лихтенштейном уже в рамках отборочного цикла Чемпионата Европы. На прошлой неделе Фабио Капелло определился с окончательным составом команды, который можно посмотреть здесь.

С 5 по 7 сентября в Италии пройдет очередной этап автогонок в классе "Формула-1". На сегодняшний день положение в общем зачете таково: лидирует немец Нико Росберг из "Мерседеса", на 31 балл отстает его партнер по команде - британец Льюис Хэмилтон. Третьим идет Даниэль Риккардо из "Ред Булла", опережающий испанца Фернандо Алонсо ("Феррари") на 34 очка. Россиянин Даниил Квят занимает 15-ю строчку.

Даниил Адамов