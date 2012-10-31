Московский "Локомотив" вылетел из розыгрыша Кубка России

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичный "Локомотив" вылетел из розыгрыша Кубка России, уступив грозненскому "Тереку" со счетом 3:1. Таким образом, из московских клубов борьбу за трофей продолжают только "Динамо" и ЦСКА.

В первом тайме игровым преимуществом владел "Терек". Хозяева создали массу голевых моментов. Уже на 7-й минуте встречи за "железнодорожников" сыграла перекладина, отразившая удар Аилтона после флангового навеса.

На 26-й минуте арбитр Низовцев назначил пенальти в ворота москвичей. К мячу подошел Аилтон и оказался точен - 1:0.

Во второй половине встречи "Локомотив" заметно прибавил. У ворот Годзюра стали регулярно возникать опасные моменты. Защитники "Терека" не всегда успевали за быстрыми нападающими москвичей.

На 55-й минуте Фелипе Кайседо нанес неплохой дальний удар. Голкипер "Терека" вытянулся в струнку и сумел отразить выстрел, переведя мяч на угловой.

За восемь минут до конца основного времени матча железнодорожникам удалось отыграться. Кайседо обыграл двух соперников в чужой штрафной и неотразимо пробил в дальний угол.

По правилам Кубка России, если основное время встречи завершается вничью, следуют два тайма по пятнадцать минут, а затем, если счет по-прежнему равный, серия пенальти. "Спартак" и "Ростов" не сумели выявить победителя в дополнительное время, а вот у грозненцев это получилось.

На 104-й минуте атака "Терека" увенчалась голом. После верхового заброса в штрафную, Феррейра выиграл борьбу за мяч и скинул его под удар Уциеву. Тот не промахнулся, 2:1 - и "Локомотиву" срочно нужно было отыгрывать.

Однако спустя всего четыре минуты грозненцы увеличили разрыв в счете. Аилтон замкнул головой навес с фланга и окончательно снял все вопросы о победителе пары. "Терек" выходит в четвертьфинал, а "Локомотиву" придется сосредоточиться на играх чемпионата России.