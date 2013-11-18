Форма поиска по сайту

18 ноября 2013, 08:21

Регионы

Аэропорт Казани закрыт до 12.00 в связи с крушением Boeing-737

Фото: ИТАР-ТАСС

Аэропорт города Казань закрыт до 12 часов дня в связи с крушением пассажирского Boeing-737, летевшего из Москвы.

Как сообщает пресс-служба МЧС России, прибывающие рейсы направляются на запасные аэродромы в Чебоксарах, Ижевске и Нижнекамске.

"Аэропорт в данный момент закрыт до 12 часов дня. До этого времени ни вылетов, ни прилетов осуществляться не будет", - рассказала M24.ru сотрудница справочной службы аэропорта.

При этом в Домодедово, откуда вылетел самолет, все спокойно. Как сообщают очевидцы, нет никаких усиленных мер безопасности и около стоек регистрации не наблюдается ажиотажа.

В настоящее время на месте работают более 1200 человек и свыше 240 единиц техники, в том числе более 600 человек и 120 единиц техники от МЧС России.

Пользователи социальных сетей предлагают посильную помощь родственникам погибших, в частности, бесплатный трансфер до аэропорта Казани.

Напомним, вечером 17 ноября в аэропорту Казани разбился самолет Boeing-737, летевший из Москвы. Погибли все находившиеся на борту, - 44 пассажира и 6 членов экипажа.

Самолет упал в 19.25 при заходе на посадку, после чего загорелся. Лайнер принадлежит авиакомпании "Татарстан" рейс U9 363.

В настоящее время опознаны тела десяти погибших, на место крушения прибыл глава МЧС России Владимир Пучков и ожидается прилет начальника Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Сюжет: Крушение самолета в аэропорту Казани
Казань крушение самолетов авария чп

