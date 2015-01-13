Спектакль-долгожитель "К.И. из "Преступления" покажут в МТЮЗе

Спектаклей, которые живут в московских театрах десятилетиями, не так много. Один из них - "К.И. из "Преступления", который на сцене Московского ТЮЗа поставил режиссер Кама Гинкас, сообщает телеканал "Москва 24".
Гинкас взял одну сюжетную линию из романа "Преступление и наказание" и создал трагический моноспектакль с Оксаной Мысиной в главной роли. В этом сезоне постановке исполняется 20 лет.
За время существования спектакль собрал множество наград на международных фестивалях. Самый запомнившийся спектакль для исполнительницы главной роли Оксаны Мысиной играли в Бразилии.
"Мы играли под тропическим дождем в Рио-де-Жанейро. На металлическую крышу падала лавина дождя, ничего не было слышно. Я упала на пол и лежала до тех пор, пока не закончился дождь", - вспоминает Мысина.
В МТЮЗе спектакль начинается в фойе, затем зрители перемещаются в белую комнату с длинным столом, где в углу сидят три сироты. Героиня Катерина Ивановна выбирает себе жертв в зале. Кого-то назначает Раскольниковым, кого-то – Амалией Людвиговной.
Спектакль покажут 21 января. Начало в 19.00.
Спектакли-долгожители- "Юнона и Авось" в театре "Ленком"
Режиссер - Марк Захаров
Премьера состоялась в 1981 году;
- "Синяя птица" в МХТ имени Горького
Режиссеры – К.Станиславский, Л. Сулержицкий, И. Москвин;
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Режиссер – Юрий Любимов
Премьера состоялась в 1963 году.
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