Спектакль-долгожитель "К.И. из "Преступления" покажут в МТЮЗе

"Афиша": Спектаклю "К.И. из "Преступления" в МТЮЗе исполнилось 20 лет

Спектаклей, которые живут в московских театрах десятилетиями, не так много. Один из них - "К.И. из "Преступления", который на сцене Московского ТЮЗа поставил режиссер Кама Гинкас, сообщает телеканал "Москва 24".

Гинкас взял одну сюжетную линию из романа "Преступление и наказание" и создал трагический моноспектакль с Оксаной Мысиной в главной роли. В этом сезоне постановке исполняется 20 лет.

За время существования спектакль собрал множество наград на международных фестивалях. Самый запомнившийся спектакль для исполнительницы главной роли Оксаны Мысиной играли в Бразилии.

"Мы играли под тропическим дождем в Рио-де-Жанейро. На металлическую крышу падала лавина дождя, ничего не было слышно. Я упала на пол и лежала до тех пор, пока не закончился дождь", - вспоминает Мысина.

В МТЮЗе спектакль начинается в фойе, затем зрители перемещаются в белую комнату с длинным столом, где в углу сидят три сироты. Героиня Катерина Ивановна выбирает себе жертв в зале. Кого-то назначает Раскольниковым, кого-то – Амалией Людвиговной.

Спектакль покажут 21 января. Начало в 19.00.