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Москва 24

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13 января 2015, 18:48

Спектакль-долгожитель "К.И. из "Преступления" покажут в МТЮЗе

Кама Гинкас театральные постановки МТЮЗ

"Афиша": Спектаклю "К.И. из "Преступления" в МТЮЗе исполнилось 20 лет

Спектаклей, которые живут в московских театрах десятилетиями, не так много. Один из них - "К.И. из "Преступления", который на сцене Московского ТЮЗа поставил режиссер Кама Гинкас, сообщает телеканал "Москва 24".

Гинкас взял одну сюжетную линию из романа "Преступление и наказание" и создал трагический моноспектакль с Оксаной Мысиной в главной роли. В этом сезоне постановке исполняется 20 лет.

За время существования спектакль собрал множество наград на международных фестивалях. Самый запомнившийся спектакль для исполнительницы главной роли Оксаны Мысиной играли в Бразилии.

"Мы играли под тропическим дождем в Рио-де-Жанейро. На металлическую крышу падала лавина дождя, ничего не было слышно. Я упала на пол и лежала до тех пор, пока не закончился дождь", - вспоминает Мысина.

В МТЮЗе спектакль начинается в фойе, затем зрители перемещаются в белую комнату с длинным столом, где в углу сидят три сироты. Героиня Катерина Ивановна выбирает себе жертв в зале. Кого-то назначает Раскольниковым, кого-то – Амалией Людвиговной.

Спектакль покажут 21 января. Начало в 19.00.

Спектакли-долгожители

- "Юнона и Авось" в театре "Ленком"

Режиссер - Марк Захаров

Премьера состоялась в 1981 году;

- "Синяя птица" в МХТ имени Горького

Режиссеры – К.Станиславский, Л. Сулержицкий, И. Москвин;

- "Добрый человек из Сезуана" в Театре на Таганке

Режиссер – Юрий Любимов

Премьера состоялась в 1963 году.

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Сюжет: Театральный сезон 2015-го: спектакли и перформансы

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