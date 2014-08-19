На Калужском шоссе в ДТП с участием трех машин погиб один человек

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Вечером в понедельник на 33-ем километре Калужского шоссе столкнулись три автомобиля. В результате ДТП один человек погиб и еще один пострадал, сообщает Агентству "Москва" со ссылкой на в пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Уточняется, что сама авария произошла в 21:20 в понедельник. Автомобиль "ВАЗ" столкнулся с машинами Mercedes и Renault.

Отмечается, что в результате происшествия погиб водитель "ВАЗ", а водитель Mercedes получил ранение.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД.