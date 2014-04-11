"Металлург" обыграл "Салават Юлаев" и вышел в финал Кубка Гагарина

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В пятом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ хоккеисты магнитогорского "Металлурга" обыграли на своей площадке уфимский "Салават Юлаев" и вышли в финал Кубка Гагарина.

В основное время матча ни одна из команд не смогла распечатать воротам друг друга. Однако уже на второй минуте первого овертайма защитник "Магнитки" Ярослав Хабаров пробил голкипера гостей Андрея Василевского и принес своей команде победу - 1:0. Итоговый счет в серии - 4:1 в пользу магнитогорских хоккеистов.

В финале "Металлург" сыграет с пражским "Львом", который с тем же счетом выиграл полуфинальную серию у ярославского "Локомотива".