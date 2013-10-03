Форма поиска по сайту

03 октября 2013, 19:38

В мире

Число погибших у берегов Италии беженцев превысило 130 человек

Фото: ИТАР-ТАСС

В результате кораблекрушения возле итальянского острова Лампедуза превысило 130 человек. Ранее сообщалось о смерти 94 пассажиров лодки, но позже было обнаружено еще 40 погибших.

Рано утром в четверг, 3 октября, в берегов Италии потерпела крушение лодка, в которой плыли более 500 нелегальный мигрантов. Среди погибших - беременная женщина и трое маленьких детей, сообщает агентство France-Presse.

По предварительным данным, беженцы попытались развести костер на борту судна, чтобы привлечь к себе внимание. После произошедшей утечки топлива судно загорелось. Пассажирам пришлось прыгать в воду.

Италия кораблекрушения остров Лампедуза чп

