Президент США Дональд Трамп обвинил Хиллари Клинтон и ее сторонников в "связях" с Россией, сообщает телеканал CBS.

Он заявил, что бывший глава предвыборного штаба Клинтон Джон Подеста вместе с братом владеет компанией в России. Кроме того, Трамп напомнил о том, что экс-президент США Бил Клинтон выступал в России с речами за плату, а сама Хиллари заключила с РФ урановую сделку.

Кроме того, демократы, по словам главы Белого дома, специалистам ФБР изучить сервера после взлома, о котором сами же заявили. Трамп счел это обстоятельство подозрительным.