Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 апреля 2017, 19:19

Политика

Трамп обвинил Хиллари Клинтон и ее сторонников в связях с Россией

Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Van Tine Dennis

Президент США Дональд Трамп обвинил Хиллари Клинтон и ее сторонников в "связях" с Россией, сообщает телеканал CBS.

Он заявил, что бывший глава предвыборного штаба Клинтон Джон Подеста вместе с братом владеет компанией в России. Кроме того, Трамп напомнил о том, что экс-президент США Бил Клинтон выступал в России с речами за плату, а сама Хиллари заключила с РФ урановую сделку.

Кроме того, демократы, по словам главы Белого дома, специалистам ФБР изучить сервера после взлома, о котором сами же заявили. Трамп счел это обстоятельство подозрительным.

В связях предвыборной кампании с РФ обвиняют самого действующего президента США. Когда Трамп отмечал 100 дней с момента вступления в должность, активисты забросали его российскими флажками. Происшествие снял на видео очевидец.
Хиллари Клинтон Дональд Трамп жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика