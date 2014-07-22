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Законы

22 июля 2014, 16:55

Дальней родне будет трудно доказать право на наследство - эксперт

Госдума законы наследство родственники наследники

Круг родственников, претендующих на наследство, могут расширить

Круг родственников, претендующих на наследство, могут расширить, но доказать родство им может быть трудно, рассказала "Москве FM" адвокат, специалист по семейному праву Татьяна Саломатова. Кроме того, активизируются мошенники, которые станут выдавать себя за дальних родственников, считает она.

"Проблема будет в том, чтобы доказать родство. Многие документы не сохранились, придется записывать показания свидетелей, собирать бумаги. Кроме того, родство станут доказывать люди, которые к категории родственников не относятся. Например, люди из одной деревни с одинаковыми фамилиями будут пытаться доказать родство, чтобы получить квартиру в Москве", - сказала Саломатова в эфире радиостанции.

Также участятся ситуации, когда родственники объявляются слишком поздно, и квартира уже станет собственностью государства, считает эксперт. Это связано с тем, что троюродные братья и сестры не так часто видятся и общаются.

"Может так оказаться, что через год-два после того, как квартира отошла муниципалитету, объявится наследник и попытается восстановить срок наследования, поскольку не знал о смерти своего троюродного родственника. Редко, когда троюродные родственники общаются близко", - сказала она.

Напомним, что в Госдуму внесен законопроект, которым предусматривается признание законными наследниками троюродных братьев и сестер, а также других дальних родственников.

Согласно проекту закона, если нет наследников первой, второй и третьей очереди, право наследовать получат родственники до шестой степени родства включительно. К ним предлагается отнести детей двоюродных правнуков и правнучек (двоюродные праправнуки и праправнучки), детей двоюродных племянников и племянниц (троюродные внуки и внучки) и детей двоюродных дядей и тетей (троюродные братья и сестры).

По мнению авторов законопроекта, эти меры позволят защитить частную собственность граждан. Кроме того, тем самым будут обеспечены гарантии прав и законные интересы жителей Крыма и Севастополя, так как ранее они находились в правовой системе Украины, где наследовать по закону имеют право лица до шестой степени родства включительно.

Сейчас дальняя родня лишена возможности вступить в наследство, если нет завещания. И в случае отсутствия более близких родственников все имущество гражданина отходит государству.
Право на наследство имеют наследники первой очереди – дети, супруг и родители покойного (внуки и их потомки наследуют по праву представления); наследники второй очереди – полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка и бабушка со стороны отца и матери (их дети наследуют по праву представления); наследники третьей очереди – полнородные и неполнородные братья и сестры родителей (дяди и тети), а также их дети (двоюродные братья и сестры) по праву представления.

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