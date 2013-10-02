В России планируют перейти на международные стандарты финотчетности

Фото: ИТАР-ТАСС

В Госдуму внесен законопроект, направленный на применение в России международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).

Документ предусматривает расширение сферы действия МСФО. Так, под влияние федерального закона "О консолидированной финансовой отчетности" попадут негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, клиринговые организации, а также общественно значимые государственные унитарные предприятия.

Если законопроект примут, эти организации будут обязаны публиковать консолидированную финансовую отчетность, начиная с данных за 2013 год. Для ряда организаций документ предусматривает обязательную отчетность с 2014 и 2015 годов.

Правительство надеется, что принятие закона позволит повысить прозрачность и открытость деятельности организаций, реализовать право заинтересованных пользователей на достоверную и полезную информацию, обеспечить условия для улучшения общего климата на финансовом рынке и реализовать право заинтересованных пользователей на получение достоверной информации.