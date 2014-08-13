Чичиков и Хлестаков прогуляются по Гоголевскому бульвару

Фото: М24

В субботу, 16 августа, на Гоголевском бульваре организуют бал-карнавал в рамках акции "Дни Великих". В программе – выступления ходулистов и циркачей, а также артистов в образах Чичикова, городничего, Хлестакова и Башмачкина.

В этот день Гоголевский бульвар разделят на тематические площадки. Каждая будет представлять страну, в которой побывал Николай Гоголь, сообщили организаторы.

На площадке "Италия" пройдет венецианский карнавал. Здесь же откроют арт-объект "Венецианские гондолы". На площадке "Франция" выступят клоуны и мимы из цирка-шапито. Шоу ходулистов и арт-объект "Говорящее зеркало" ждут посетителей площадки "Германия". Венский бал, спектакли оперного театра и мастер-класс по венскому вальсу запланированы на площадке "Австро-Венгрия".

Гулять по бульвару москвичи и гости столицы будут с актером, который примерит на себя образ Гоголя.

Мероприятия стартуют в 15.00 и завершатся в 19.00. Вход свободный.

Добавим, что "Дни великих" предполагают проведение праздников в честь Пушкина, Шукшина, Гоголя, Лермонтова, Булгакова и Глинки.