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Свежий воздух

13 августа 2014, 18:45

Чичиков и Хлестаков прогуляются по Гоголевскому бульвару

Гоголевский бульвар выступления Лучший город Земли Николай Гоголь свежий воздух

Фото: М24

В субботу, 16 августа, на Гоголевском бульваре организуют бал-карнавал в рамках акции "Дни Великих". В программе – выступления ходулистов и циркачей, а также артистов в образах Чичикова, городничего, Хлестакова и Башмачкина.

В этот день Гоголевский бульвар разделят на тематические площадки. Каждая будет представлять страну, в которой побывал Николай Гоголь, сообщили организаторы.

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На площадке "Италия" пройдет венецианский карнавал. Здесь же откроют арт-объект "Венецианские гондолы". На площадке "Франция" выступят клоуны и мимы из цирка-шапито. Шоу ходулистов и арт-объект "Говорящее зеркало" ждут посетителей площадки "Германия". Венский бал, спектакли оперного театра и мастер-класс по венскому вальсу запланированы на площадке "Австро-Венгрия".

Гулять по бульвару москвичи и гости столицы будут с актером, который примерит на себя образ Гоголя.

Мероприятия стартуют в 15.00 и завершатся в 19.00. Вход свободный.

Добавим, что "Дни великих" предполагают проведение праздников в честь Пушкина, Шукшина, Гоголя, Лермонтова, Булгакова и Глинки.

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