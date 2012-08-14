С февраля 2013 года получить права будет легче и быстрее

ИТАР-ТАСС

ГИБДД разработала новый Административный регламент сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений. Он опубликован на официальном сайте МВД России вместе с утверждающим его проектом приказа министра.

Как говорится на сайте ГИБДД, за последние 10 лет экзаменационные подразделения Госавтоинспекции выдали более 46 миллионов водительских удостоверений. При этом максимальное количество было зафиксировано в 2009 году – 9,82 млн. Разработчики ожидают, что новые правила позволят не только упорядочить процедуру сдачи экзаменов, но и сократить общее время ее выполнения с 4-5 часов до 3,5 часов.

Так, во время сдачи теории ПДД экзаменуемый получает право совершить больше ошибок, чем допустимо сейчас (по действующим правилам дается право только на две ошибки). Новый регламент предлагает на каждую ошибку давать по пять дополнительных вопросов. Экзамен будет считаться проваленным, если кандидат неправильно ответит на три вопроса основного задания или на один дополнительный вопрос.

Что касается практики вождения, то кандидаты на получение водительских прав категории "В", "С" и "D" должны будут сдавать четыре вместо пяти элемента маневрирования на площадке. Это "остановка и начало движения на подъеме с остановкой на спуске", "повороты на 90 градусов", "разворот и парковка" и "параллельная парковка задним ходом". При этом предусмотрена возможность сдачи на автоматизированных автодромах.

Проект уже получил положительное заключение Минэкономразвития России. Кроме того, в сентябре прошлого года он был размещен на официальном сайте МВД России и прошел независимую антикоррупционную экспертизу. Отмечается, что каких-либо замечаний от экспертов не поступило. Кроме того, в январе-мае 2012 года по просьбе общественных организаций, занимающихся подготовкой водителей, были проведены дополнительные общественные обсуждения документа, а также тестовые испытания новой методики проведения практических экзаменов. "Замечания и предложения, поступившие от общественных объединений и организаций, учтены", - говорится в сообщении МВД.

Вместе с тем, ведомство предлагает всем заинтересованным гражданам присылать свои замечания и предложения на адрес электронной почты exam@gibdd.ru до 20 августа.

Как ожидается, Административный регламент вступит в силу в феврале 2013 года, заменив ныне действующую в ГИБДД инструкцию от 20 июля 2000 года.