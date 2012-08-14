Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

14 августа 2012, 15:34

С февраля 2013 года получить права будет легче и быстрее

ГИБДД экзамены водительские права вождение

ИТАР-ТАСС

ГИБДД разработала новый Административный регламент сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений. Он опубликован на официальном сайте МВД России вместе с утверждающим его проектом приказа министра.

Как говорится на сайте ГИБДД, за последние 10 лет экзаменационные подразделения Госавтоинспекции выдали более 46 миллионов водительских удостоверений. При этом максимальное количество было зафиксировано в 2009 году – 9,82 млн. Разработчики ожидают, что новые правила позволят не только упорядочить процедуру сдачи экзаменов, но и сократить общее время ее выполнения с 4-5 часов до 3,5 часов.

Так, во время сдачи теории ПДД экзаменуемый получает право совершить больше ошибок, чем допустимо сейчас (по действующим правилам дается право только на две ошибки). Новый регламент предлагает на каждую ошибку давать по пять дополнительных вопросов. Экзамен будет считаться проваленным, если кандидат неправильно ответит на три вопроса основного задания или на один дополнительный вопрос.

Что касается практики вождения, то кандидаты на получение водительских прав категории "В", "С" и "D" должны будут сдавать четыре вместо пяти элемента маневрирования на площадке. Это "остановка и начало движения на подъеме с остановкой на спуске", "повороты на 90 градусов", "разворот и парковка" и "параллельная парковка задним ходом". При этом предусмотрена возможность сдачи на автоматизированных автодромах.

Проект уже получил положительное заключение Минэкономразвития России. Кроме того, в сентябре прошлого года он был размещен на официальном сайте МВД России и прошел независимую антикоррупционную экспертизу. Отмечается, что каких-либо замечаний от экспертов не поступило. Кроме того, в январе-мае 2012 года по просьбе общественных организаций, занимающихся подготовкой водителей, были проведены дополнительные общественные обсуждения документа, а также тестовые испытания новой методики проведения практических экзаменов. "Замечания и предложения, поступившие от общественных объединений и организаций, учтены", - говорится в сообщении МВД.

Вместе с тем, ведомство предлагает всем заинтересованным гражданам присылать свои замечания и предложения на адрес электронной почты exam@gibdd.ru до 20 августа.

Как ожидается, Административный регламент вступит в силу в феврале 2013 года, заменив ныне действующую в ГИБДД инструкцию от 20 июля 2000 года.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать