ФИФА может ввести четвертую замену к чемпионату мира в России

Фото: ИТАР-ТАСС

Ряд чиновников Международной федерации футбола выступил с инициативой ввести четвертую замену в дополнительное время матчей на мундиалях и крупных турнирах. Изменения могут вступить в силу к чемпионату мира по футболу 2018 года в России, сообщает USA Today.

По словам члена технической группы ФИФА Жерара Улье, новое правило увеличит зрелищность матчей, а также позволит командам заменить травмированных в ходе встречи игроков.

В настоящее время командам на официальных соревнованиях ФИФА разрешено делать три замены в течение поединка. Если игрок получает травму и не может продолжать встречу, а у его команды израсходован лимит замен, то сборная или клуб заканчивает игру в меньшинстве.

Напомним, чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 8 июня по 8 июля в 11 городах России. В столице игры мундиаля пройдут в "Лужниках" и на "Открытие Арене".