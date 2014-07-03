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Спорт

03 июля 2014, 16:23

ФИФА может ввести четвертую замену к чемпионату мира в России

ФИФА чемпионат мира по футболу замены

Фото: ИТАР-ТАСС

Ряд чиновников Международной федерации футбола выступил с инициативой ввести четвертую замену в дополнительное время матчей на мундиалях и крупных турнирах. Изменения могут вступить в силу к чемпионату мира по футболу 2018 года в России, сообщает USA Today.

По словам члена технической группы ФИФА Жерара Улье, новое правило увеличит зрелищность матчей, а также позволит командам заменить травмированных в ходе встречи игроков.

В настоящее время командам на официальных соревнованиях ФИФА разрешено делать три замены в течение поединка. Если игрок получает травму и не может продолжать встречу, а у его команды израсходован лимит замен, то сборная или клуб заканчивает игру в меньшинстве.

Напомним, чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 8 июня по 8 июля в 11 городах России. В столице игры мундиаля пройдут в "Лужниках" и на "Открытие Арене".

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