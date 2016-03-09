Сегодня в СМИ: цены на гаджеты и материнский капитал

Фото: m24.ru

Ретейлеры меняют цены на гаджеты

Продавцы электроники начали менять стоимость гаджетов, сообщает РБК. По сравнению с началом года в крупных сетях подорожали смартфоны и планшеты Samsung, но подешевели устройства Apple. Среди ретейлеров, которые снизили цены на технику Apple и повысили цены на Samsung, – "Связной", "Эльдорадо", "Билайн" и МТС. Чаще всего дешевела последняя модель iPhone-6s: у "Билайна" цена устройства снизилась в среднем на 2-3 тысячи рублей (в зависимости от объема памяти), у "Эльдорадо" – на 1,5-2 тысячи, у "МегаФона" – на 2 тысячи, у "Связного" – на 2-3 тысячи рублей.

В поставках молока могут возникнуть перебои

Участники молочного рынка просят федеральные власти отозвать приказ Минсельхоза, который обязывает их с марта оформлять ветеринарные сопроводительные документы на питьевое пакетированное молоко, пишет "Коммерсант". Неготовность отрасли к соблюдению этого требования может привести к остановке производства и прекращению отгрузок молока в магазины по всей стране. Исполнение же приказа, по оценкам производителей, повлечет рост отпускных цен до 10 процентов.

Аудиторию музыкальных сайтов сравнили с FM-радиостанциями

Совокупные аудитория и выручка российских музыкальных онлайн-сервисов, продающих аудиорекламу, оказались сопоставимы с показателями отдельно взятой, правда, не самой популярной FM-радиостанции, передает "Коммерсант". Рынок стриминга музыки в рунете еще в зачаточном состоянии, а отсутствие рекламы на площадках пока рассматривается как конкурентное преимущество, объясняют компании. При этом количество слушающих музыку онлайн растет на 20 процентов в год.

У России может закончиться нефть

Минэнерго разработало и направило в декабре на межведомственное согласование генеральную схему развития нефтяной отрасли России до 2035 года, пишут "Ведомости". Генсхема должна заменить действующую генсхему до 2020 года. Базой для анализа выбран 2014 год, цена на нефть Urals в 80 долларов за баррель к 2020 году и 97,5 долларов за баррель к 2030 году. Уже разрабатываемые месторождения способны обеспечить до 2035 года менее половины добычи, остальное должно быть получено за счет прироста доказанных запасов в результате геолого-разведочных работ, говорится в генсхеме.

Научно-технологическая долина МГУ превращается во второе "Сколково"

Научно-технологическая долина МГУ превращается во второе "Сколково": Минэкономразвития предлагает дать этому проекту градостроительную автономию и налоговые льготы, передают "Ведомости". Правовой режим функционирования научно-технологической долины, строительство которой планируется на новой территории МГУ, будет аналогичен режиму инновационного центра "Сколково". Для реализации проекта будет учреждена управляющая компания со 100%-ным госучастием. В качестве уставного взноса государства в ее собственность будут переданы участки земли на Ломоносовском проспекте Москвы, их границы должно определить правительство.

Свободу вакцинам

Правительство поручило Минпромторгу, Минздраву и Росздравнадзору разработать проект постановления, исключающий иммунобиологические препараты из перечня продукции для обязательной сертификации, сообщают "Ведомости". Это следует из протокола совещания, которое состоялось 20 февраля у заместителя руководителя аппарата правительства Нелли Найговзиной. Разработать и представить проект постановления в правительство ведомства должны до 15 марта 2016 года.

Сдача единого госэкзамена начинается в марте

Единый госэкзамен будут сдавать 644 тысячи человек, пишет "Российская газета". Основной период ЕГЭ начнется 27 мая и завершится 30 июня. Досрочная волна стартует 21 марта. Экзамен по иностранному языку в 11-м классе состоит из двух частей – устной и письменной. В этом году на устную часть выделено два дня. Для обществознания в расписании отвели отдельный день, так как это по-прежнему самый массовый предмет ЕГЭ. Выпускники прошлых лет и школьники, которые имеют право повторно прийти на ЕГЭ в этом году, смогут сдать экзамен с 15 апреля по 30 июня. Для получения аттестата надо набрать минимум 24 балла по русскому языку, а по базовой математике получить хотя бы "три".

Все, что куплено на маткапитал, при разводе не делится

Впервые дано разъяснение, как при разводе поступать с недвижимостью, купленной на материнский капитал, передает "Российская газета". Судя по тому, что государство пока не собирается отказываться от выплат материнского капитала, а семей, получивших эти деньги, становится все больше, реально предположить, что подобных дел в судах может оказаться немало. Поэтому разъяснения Верховного суда по делу о разделе недвижимости, купленной семьей на материнский капитал, могут оказаться полезными как судьям в регионах, так и простым гражданам, если им придется столкнуться с подобной проблемой.

А средства материнского капитала по закону имеют целевое назначение. Они не могут являться совместно нажитым имуществом, а значит, не подлежат разделу между супругами. Дети, сказано в законе, должны признаваться участниками долевой собственности на объект недвижимости, купленной на материнский капитал.