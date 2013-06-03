Школьники сдают второй обязательный ЕГЭ - по математике

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские выпускники сдают сегодня второй обязательный ЕГЭ - по математике. Он начался в 10.00 и продлится почти 4 часа.

На Востоке страны тестирование уже началось. Сейчас специальная группа мониторинга анализирует всю информацию о ЕГЭ, которая появляется в Интернете. Они ищут фотографии заданий, ответы, решения и бланки. Пока таких фактов не зафиксировано.

Напомним, основная волна Единого госэкзамена стартовала в России 27 мая. Вскоре материалы тестирования и ответы появились в сети. По сообщению Рособрнадзора, результаты тех, кто их разместил, будут аннулированы.