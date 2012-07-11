Главред "Коммерсантъ-FM" покидает свой пост

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Главный редактор радиостанции "Коммерсантъ-FM" Дмитрий Солопов покидает свой пост.

"Дмитрий Солопов уходит с должности главреда радиостанции Ъ-ФМ", - сообщается в микроблоге радиостанции в Twitter.

Сам Солопов заявил "Интерфаксу", что он собирается заняться проектами в своем бизнесе - рекламной группе "Идальго".

В свою очередь шеф-редактор "Коммерсантъ-Холдинга" Михаил Михайлин отметил, что редакционная политика радиостанции останется неизменной. Он высказал мнение, что временно исполняющим обязанности главного редактора станет Алексей Воробьев, сейчас являющийся заместителем главреда.

Напомним, что в конце июня стало известно о приостановке вещания другого проекта "Коммерсантъ-Холдинга" - телеканала "Коммерсантъ ТВ". Руководство холдинга сочло, что канал в его нынешнем виде экономически неэффективен, и решило заняться проработкой его новой модели.

Изменения в политике холдинга начались после отставки генерального директора ИД "Коммерсантъ" Демьяна Кудрявцева и появления на его месте Дмитрия Сергеева, а на месте главы совета директоров – Ивана Таврина. В частности, в июне было объявлено о закрытии русскоязычной версии журнала Citizen K, как объяснялось, по коммерческим причинам. Сам Иван Таврин заявлял, что его основной задачей на новом посту станет повышение бизнес-эффективности.