ФСКН расширила перечень запрещенных на территории России препаратов

Фото: ИТАР-ТАСС

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал закон, расширяющий список запрещенных в стране психоактивных веществ. Соответствующее предложение внесла ФСКН.

Согласно постановлению, размещенному на сайте кабмина, в 2013 году на территории Белоруссии, Австралии, Венгрии, Германии, Голландии, Дании, Китая, Финляндии и Японии появились новые препараты, которые являются аналогами наркотических средств и психотропных веществ амфетаминового ряда.

При этом новые вещества уже распространяются в некоторых областях России.

Эксперты отмечают, что длительное применение препаратов способно вызвать в организме человека необратимые процессы, сопровождающиеся психической и физической зависимостью, вплоть до летального исхода.

Помимо включения в перечень подлежащих контролю, вещества вносятся в список запрещенных к обороту веществ, за их продажу предусмотрена уголовная ответственность.