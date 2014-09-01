Дмитрий Медведев будет лично инспектировать продовольственные магазины

Фото: m24.ru

Дмитрий Медведев собирается лично посещать российские магазины, чтобы следить за ценами и ассортиментом продуктов, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Наталью Тимакову.

Как отметила Тимакова, Дмитрий Медведев будет регулярно и незапланированно посещать торговые точки. Такое решение премьер принял после визита в супермаркет по пути из школы города Кореновска на одно из агропредприятий Краснодарского края.

Во время этого посещения Дмитрий Медведев пообщался с покупателями, которые сообщили, что уровень цен в этом магазине их удовлетворяет. Глава правительства тоже не нашел нареканий и остался доволен как ценами, так и самим ассортиментом продукции, по большей части местного производства.

Напомним, что пожаловаться на подорожание продуктов россияне могут, позвонив на горячую линию Общественной палаты. Горячая линия работает пять дней в неделю с 9.00 до 18.00, звонок бесплатный. Телефон: 8-800-700-8-800. Кроме того, обращения вместе с фотографиями и видео ценников, чеков, накладных и других документов можно присылать на электронный адрес: obr@oprf.ru, а также в Facebook и Twitter Общественной палаты.

Отметим, что чаще всего туда обращаются с жалобами на повышение цен на мясную и молочную продукцию. Так, рост цен на нее в августе составил от 30 до 100 рублей. В столице повышение цен чаще всего отмечают в таких супермаркетах, как Spar, "Перекресток", "Магнит", "О’кей" и "Пятерочка".

Как ранее сообщало M24.ru, был составлен и список основных продуктов питания, цены на которые будут регулярно контролировать. Чтобы следить за этим, антимонопольщики планируют выезжать в торговые точки и на оптовые базы, либо отправлять запросы производителям.

Кроме того, потребители могут фотографировать ценники в магазинах и отправлять снимки с подтверждением завышенных цен в Федеральную антимонопольную службу.

Ранее глава департамента торговли Алексей Немерюк отметил, что серьезного дефицита ни по одной товарной группе в Москве нет.