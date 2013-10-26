Московское "Динамо" в гостях проиграло пермскому "Амкару"

Фото: ИТАР-ТАСС

Московское "Динамо" в гостевом матче Российской футбольной премьер-лиги проиграло пермскому "Амкару". Встреча завершилась со счетом 2:1.

Счет был открыт на 23-й минуте. Защитники "Динамо" неудачно вынесли мяч из собственной штрафной площади после подачи углового, и он отлетел к Пееву. Игрок "Амкара" отдал передачу Васильеву, который мощным ударом поразил "девятку" ворот москвичей - 1:0 в пользу пермяков.

Спустя семь минут хозяева увеличили преимущество. Белоруков головой послал мяч в ворота Шунина.

"Динамо" удалось отыграть один гол на 62-й минуте. После подачи углового отличился Нобоа. На большее гостям не хватило ни времени, ни сил - "Амкар" смотрелся лучше, и в концовке пермяки вполне могли забить третий мяч.

После этого поражения "бело-голубые" опускаются на шестую строчку в турнирной таблице. У подопечных Петреску в активе 23 набранных очка после 14 встреч.

В следующем туре "Динамо" дома сыграет с "Томью". Матч состоится 2 ноября.