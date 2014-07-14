Хоккеист Николай Жердев продолжит карьеру в московском "Динамо"

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Московское "Динамо" подпишет контракт с Николаем Жердевым. В настоящее время хоккеист проводит первую тренировку в новой команде, рассказал агентству Р-Спорт генеральный директор "бело-голубых" Андрей Сафронов.

"Мы пришли к общему согласию, подпишем контракт. Сейчас Николай проводит первую тренировку в "Динамо". Контракт если даже не заключили, то заключим. Зачем "Динамо" такой проблемный игрок, как Жердев? Всегда говорили, что "Динамо" - такая проблемная команда. Самое главное, как ты войдешь в этот дом. При правильном отношении к работе он еще не все сказал российскому хоккею, и не только российскому. Это мое личное мнение", - сказал Сафронов.

Прошлый сезон 29-летний Жердев, известный своим не самым лучшим отношением к дисциплине, начинал в "Северстали", набрал в 17 матчах 6 (3+3) очков, а затем перешел в "Спартак", где сыграл еще 16 матчей и набрал 7 (0+7) очков.

"Нам нравится работать с такими сложнохарактерными людьми - с (Артемом) Черновым, (Михаилом) Анисиным, сейчас с Жердевым. Каждый из этих игроков оставляет не отрицательный, а в определенном смысле положительный след в становлении хоккейной команды "Динамо", - добавил Сафронов.