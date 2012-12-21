Диего Марадона возглавит футбольную сборную Ирака

Диего Марадона будет тренировать сборную Ирака по футболу

Главным тренером сборной Ирака по футболу назначен Диего Марадоны. Перед знаменитым аргентинцем поставлена задача вывести национальную команду Ирака в финальный этап чемпионата мира.

Сейчас уровень сборной оставляет желать лучшего. До стабильности в стране еще далеко, и спортивный престиж уже давно перестал быть первоочередной задачей для правительства. В настоящее время Ирак занимает 92-е место в рейтинге ФИФА.

Марадона добился выдающихся успехов как игрок, является автором самого знаменитого гола чемпионатов мира - в ворота Англии и считается, наряду с Пеле, лучшим футболистом мира всех времен и народов. В качестве тренера Марадона вывел на чемпионат мира 2010 года Аргентину, которая дошла до четвертьфинала, в котором разгромно уступила сборной Германии - 4:0.