Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 декабря 2012, 16:27

Спорт

Диего Марадона возглавит футбольную сборную Ирака

Диего Марадона будет тренировать сборную Ирака по футболу

Главным тренером сборной Ирака по футболу назначен Диего Марадоны. Перед знаменитым аргентинцем поставлена задача вывести национальную команду Ирака в финальный этап чемпионата мира.

Сейчас уровень сборной оставляет желать лучшего. До стабильности в стране еще далеко, и спортивный престиж уже давно перестал быть первоочередной задачей для правительства. В настоящее время Ирак занимает 92-е место в рейтинге ФИФА.

Марадона добился выдающихся успехов как игрок, является автором самого знаменитого гола чемпионатов мира - в ворота Англии и считается, наряду с Пеле, лучшим футболистом мира всех времен и народов. В качестве тренера Марадона вывел на чемпионат мира 2010 года Аргентину, которая дошла до четвертьфинала, в котором разгромно уступила сборной Германии - 4:0.

Диего Марадона сборная Ирака

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика