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Свежий воздух

28 августа 2014, 14:04

Фокусы иллюзионистов покажут гостям Перовского парка

День знаний иллюзионисты фокусы мастер-классы перовский парк свежий воздух время с детьми

Фото: М24

В эти выходные в рамках празднования Дня знаний в Перовском парке пройдет общегородское мероприятие "Хочу учиться!" В программе – выступление артистов театра иллюзий.

Детей порадуют фокусами, анимационным представлением и мастер-классами по мультипликации.

"Вечером с концертом на главной сцене парка выступят популярный хип-хоп исполнитель, кумир многих школьников, певец Noize MC, румынская инди-рок группа Cherry heavens и известная эстрадная группа The melodies", - сообщили организаторы.

Кроме того, на сцене выступят группы Hospital, Dramatic Andrew и All tomorrow's partie.

Вход бесплатный.

Напомним, что ко Дню знаний в парке "Кузьминки" пройдут мастер-классы от московских балерин, а в парке "Северное Тушино" - цирковое шоу.

Сюжет: Бесплатная Москва

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