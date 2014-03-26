Памятники на могилах Героев СССР установят в Москве к 2015 году

Фото: ИТАР-ТАСС

Памятники на всех могилах Героев Советского Союза установят в Москве к 70-летию Победы, которое будет отмечаться в 2015 году.

Сейчас в столице насчитывается 55 братских воинских захоронений, где покоятся более 40 тысяч погибших, а также 1717 захоронений Героев Советского Союза, России и полных кавалеров ордена Славы, передает "Интерфакс".

По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонида Печатникова, на установку памятников на захоронениях не потребуется крупных средств, при необходимости будут выделены дополнительные бюджетные деньги.

При этом более 90% воинских захоронений на московских кладбищах на данный момент паспортизировано.

Добавим, в этому году в Москве и Севастополе ветераны Великой Отечественной войны к годовщине Победы получат традиционные выплаты в размере от трех до пяти тысяч рублей. На эти цели потребуется 950 млн рублей из городского бюджета, сообщает Агентство "Москва".