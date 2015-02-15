Один человек погиб в ДТП на Варшавском шоссе

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Один человек погиб и двое пострадали ваварии на юго-западе Москвы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

ДТП произошло в 01.40 на пересечении Варшавского шоссе с улицей Грина. Водитель автомобиля KIA Rio не справившись с управлением и столкнулся с автобусом "ЛиАЗ".

В результате водитель иномарки скончался на месте от полученных травм, а его пассажир с тяжелыми травмами доставлен в больницу. Водитель автобуса также госпитализирован.

Причины аварии выясняются.