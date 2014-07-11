Маршрутка попала в ДТП на востоке столицы, есть пострадавшие

На востоке столицы марштутка столкнулась с ВАЗом

Маршрутка попала в ДТП на востоке города, сообщили M24.ru в пресс-службе столичной Госавтоинспеции.

"Примерно в 18.50 на пересечении Большой Косинской улицы и Косинского шоссе столкнулись два автомобиля, один из которых - маршрутное такси, второй - ВАЗ 2114. В больницу были отправлены три человека", - отметили в ведомстве.

После сильнейшего удара микроавтобус отлетел в столб. На тот момент в его салоне находились девять человек.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства произошедшего, добавили в пресс-службе.