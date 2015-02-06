Один человек погиб в ДТП на Волгоградском проспекте

На юго-востоке Москвы столкнулись Chevrolet и Nissan

Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП на юго-востоке столицы, сообщили M24.ru в пресс-службе столичной ГИБДД.

Авария произошла в 11.20 на Волгоградском проспекте. Водитель автомобиля марки Chevrolet не справился с управлением, из-за чего въехал в отбойник и перевернулся.

В него въехал автомобиль Nissan. Водитель Chevrolet погиб на месте. В автомобиле Nissan два человека пострадали. На месте работают аварийные службы.

Отметим, на прошлой неделе в результате аварии на юго-востоке Москвы пострадали трое детей - на пересечении улицы Чагинская и Верхние поля столкнулись шесть автомобилей.