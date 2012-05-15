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Москва 24

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Акции

15 мая 2012, 13:54

Дождь сократил число участников акции на Чистых прудах

Чистые пруды акции лагерь

Фото: Георгий Полищук, Москва 24


Депутат Госдумы Дмитрий Гудков, представляющий партию "Справедливая Россия", попросил власти Центрального округа Москвы вернуть мобильные туалеты к памятнику поэту Абаю Кунанбаеву, где разбит лагерь гражданского протеста.

"Прошу вас дать указание установить биотуалеты в сквере на Чистых прудах с 15 мая до 12 июня в связи с проведением в этом месте регулярных встреч депутатов Госдумы с избирателями и массовым скоплением граждан", - говорится в запросе Гудкова заместителю префекта ЦАО Москвы, копию которого депутат разместил в интернете.

Как сообщил "Интерфакс", ранее из сквера исчезли три туалетные кабины.

К утру вторника около памятника казахскому поэту Абаю Кунанбаеву на Чистопрудном бульваре продолжают оставаться не более 40 "жителей" так называемого "лагеря добра", как они сами называют место проведения своей акции "ОккупайАбай".

Многие стоят с зонтиками или в дождевиках. На Чистопрудном бульваре работает полевая кухня, которую молодые люди накануне перенесли на асфальт с газона. Участникам "гуляний" предлагают горячий чай и кофе, бутерброды и конфеты. Вытоптанный газон, который участники акции обещали накануне засеять, пока остается в прежнем виде, но вокруг него устроили "ограждение" из лент. На Чистопрудном бульваре стоит полицейский автобус, рядом с ним стоят несколько сотрудников правоохранительных органов. Оппозиционеров Ильи Яшина, Дмитрия Гудкова, а также телеведущей Ксении Собчак на месте проведения акции пока нет, сообщает РИА Новости.

Фотокорреспондент "Москвы 24" Георгий Полищук накануне отправился посмотреть на быт оппозиционеров.

Фото: Георгий Полищук, Москва 24

Фото: Георгий Полищук, Москва 24

Фото: Георгий Полищук, Москва 24

Фото: Георгий Полищук, Москва 24

Фото: Георгий Полищук, Москва 24

Фото: Георгий Полищук, Москва 24

Фото: Георгий Полищук, Москва 24

Фото: Георгий Полищук, Москва 24

Фото: Георгий Полищук, Москва 24

Фото: Георгий Полищук, Москва 24

Фото: Георгий Полищук, Москва 24

Фото: Георгий Полищук, Москва 24

Фото: Георгий Полищук, Москва 24

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