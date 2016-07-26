Форма поиска по сайту

В ТиНАО людей эвакуировали из трех храмов и психдиспансера

Людей эвакуировали из трех храмов и психдиспансера в Троицком и Новомосковском административном округах. Об этом Агентству "Москва" сообщил источник в экстренных службах.

Около пяти часов в вечера в полицию поступило четыре сообщения об угрозе взрыва.

Неизвестный заявил о бомбах, заложенных в храмах в деревне Васюнино, в Троицке, в селе Остафьево, а также в психоневрологическом диспансере в поселке Филимонки.

По всем адресам была проведена эвакуация посетителей и работников. Полицейские вызвали кинологов для проверки всех зданий и помещений.

