ЦСКА одержал победу над "Брозе Бамбергом" в матче Евролиги

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве на арене "Мегаспорт" 25 октября состоялся матч баскетбольной Евролиги между ЦСКА и немецким клубом "Брозе Бамберг". В упорном поединке победу со счетом 76:67 одержали москвичи.

Перед началом встречи армейцы считались безоговорочным фаворитом. В первой четверти подопечным Этторе Мессины удалось подтвердить свой статус - 20:15, сообщает "Р-Спорт".

Однако баскетболисты соперника навязали упорную борьбу армейцам и в следующих двух игровых отрезках сумели добиться преимущества. Вторую четверть немецкий клуб выиграл со счетом 15:11, а третью - 18:15.

Перед последней четвертью "красно-синие" уступали сопернику три очка. Но команда Мессина обладает колоссальным опытом успешных выступлений в Евролиге и в решающий момент армейцы смогли собраться. "Брозе Бамберг" не сумел ничего противопоставить ЦСКА в заключительной четверти и уступил со счетом 76:67.

Армейцы одерживают третью победу подряд в рамках Евролиги и в следующем матче померятся силами с "Бешикташем". Поединок состоится 2 ноября в Турции.