Московский ЦСКА отказался от приобретения Дуду

ИТАР-ТАСС

Руководство столичного ЦСКА приняло решение не подписывать контракт с бразильским полузащитником Дуду, сообщает спортивный портал bobsoccer.ru.

29-летний футболист, который последние три недели тренировался на базе московской команды в Ватутинках, покинул расположение клуба.

Напомним, что Дуду ранее уже выступал за ЦСКА с 2005 по 2008 год и дважды становился чемпионом России в составе армейцев. По окончании срока соглашения со столичной командой бразилец перешел в греческий "Олимпиакос". В настоящее время полузащитник является свободным агентом и планировал вернуться в стан ЦСКА.