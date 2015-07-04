На Бульварном кольце открылась первая в столице велополоса

На Бульварном кольце открыли первую в городе велополосу

В Москве открылась первая городская велополоса на участке Бульварного кольца от Никитского до Чистопрудного бульвара, сообщает телеканал "Москва 24".

Общая протяженность полосы составляет около 9 километров, прогнозируемое количество велосипедистов – не менее 10 тысяч человек в день.

Как отметили ранее в пресс-службе департамента транспорта, проект реализуется без капитальной реконструкции и дополнительных вложений: размещение полосы выполняется за счет изменения ширины существующих полос и общей оптимизации. "Велополоса создается в рамках ежегодных плановых работ по переразметке улиц", – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Велополоса охватывает пять бульваров: Тверской, Страстной, Петровский, Рождественский, Сретенский. Она расположена параллельно бордюру. От проезжей части ее отгородили искусственными бордюрами, а частично – парковкой для автомобилей.

Парковаться на велополосе запрещено. За остановку и стоянку на ней нарушитель заплатит штраф в 2500 рублей.

По словам заместителя руководителя департамента транспорта города Москвы Алины Бисимбаевой, велополоса от Никитского до Чистопрудного бульвара является пилотным проектом в развитии велоинфраструктуры столицы.

"Велополоса на Бульварном кольце - это пилотный проект, который необходим, чтобы оценить, насколько им будут эффективно пользоваться, в соответствии с этим будет принято решение о дальнейшем развитии. Мы надеемся, что это будет оценено и воплощено в дальнейшем в капитальном исполнении", - цитирует Бисимбаеву ТАСС.