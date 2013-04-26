В кинотеатрах будут транслировать балет Большого театра

Фото: ИТАР-ТАСС

С 12 мая в российских кинотеатрах начнутся прямые трансляции балета из большого театра. Первым спектаклем станет "Ромео и Джульетта" в постановке Юрия Григоровича.

"Российские трансляции - это серьезный прорыв. Оперы из Met показываются у нас уже два года, ведущим же игроком на этом поле в области балета будет Большой театр", - сообщил замгендиректора Большого театра Антон Гетьман.

План трансляций на следующий сезон полностью сформирован. Билеты будут стоить 450 рублей, сообщает РИА Новости.

"Я думаю, что этот проект имеет большое будущее, хотя некоторое недоверие у кинотеатров есть, потому что они не привыкли работать с театральной публикой. Но у нас очень сильные партнеры, они сразу же поддержали новый проект", - считает Надежда Котова, гендиректор компании CoolConnections, организатора российских трансляций из оперных театров мира.