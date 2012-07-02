Обзор московской прессы: журнал «Эксперт»

Государство заставляет вспомнить о залоговых аукционах

Перекладывая продажу госактивов на инвестбанки и не пытаясь просчитать последствия приватизации ключевых предприятий, государство заставляет вспомнить о залоговых аукционах. Новая приватизация в России не должна быть похожа на сомнительные сделки 1990-х, она будет понятной и честной. Такое заявление сделал президент Владимир Путин, открывая пленарное заседание Петербургского международного экономического форума. Однако пока попытки продать госактивы натыкаются на то, что схемы продажи не оптимальны, в результате вокруг буквально каждого аукциона разгораются скандалы. Так, за последний год Росимущество предприняло попытку продать три знаковых актива: 50% минус 1 акция Объединенной зерновой компании, 20% акций компании «Апатит» и 55% акций порта Ванино. В итоге лишь один из трех аукционов был признан состоявшимся, да и тут не обошлось без эксцессов.

Сырьевая экономика порождает коррупцию, а следствием коррупции становится рейдерство силовиков и чиновников. Так считает омбудсмен по делам бизнеса Борис Титов и обещает бороться против этой системы

Владимир Путин выполнил очередное предвыборное обещание — в России появился уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей. «Текущие проблемы, когда предприниматель сталкивается с нарушением своих прав, бюрократическим давлением, коррупцией, административными барьерами, нужно решать уже сегодня, — заявил президент на Санкт-Петербургском экономическом форуме. — Именно поэтому в России создается новый специальный институт уполномоченного по правам предпринимателей — как отечественных, так и иностранных, хочу подчеркнуть. Он получит право отстаивать интересы бизнеса в суде, приостанавливать ведомственные и нормативные акты до решения суда. И в качестве обеспечительных мер обращаться в суд с оперативным приостановлением действий чиновников». О том, какие полномочия будут предоставлены бизнес-омбудсмену и как эти полномочия будут использоваться, «Эксперт» расспросил уполномоченного при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Пивовары недовольны ограничениями на рецептуру пива, принятыми законодателями. Вопрос о влиянии этих поправок на качество пива остается открытым, зато рост цен и дальнейшее падение рынка гарантированы

С 1 июля вступили в силу поправки в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции». Среди прочих поправок в нем появилось новое определение пива, которое, по сути, принуждает пивоваров ограничивать использование несоложеного сырья и вводит новое понятие — «напитки на основе пива». Так будут называться все сорта, в которых более 50% (а с 1 января будущего года более 20%) исходного сырья — несоложеные материалы. При принятии этого закона пивоварам удалось отстоять свое право на пластиковую тару, но по ней нанесен удар с другой стороны: нормы запрета на розлив пива в пластик внесены в технический регламент «О безопасности алкогольной продукции» для стран — участниц Таможенного союза, утверждение которого пройдет в июле

Технологии не могут заменить институты — краудсорсинг и открытое правительство останутся дорогими игрушками, если в стране нет действенных механизмов политического участия

На прошлой неделе по рунету пошли ссылки на трехминутный видеоролик, записанный на Петербургском экономическом форуме. На этом ролике председатель Сбербанка Герман Греф со своим фирменным апломбом рассказывал, как это неправильно — привлекать народ к управлению (они уж науправляют!) и как глупо сообщать народу лишнюю информацию, из-за чего станет труднее им манипулировать. Полуграмотные ссылки оратора на Будду, Конфуция и каббалу, которые-де с незапамятных времен учат не допускать плебс к рулю, довершали впечатление поразительного, немыслимого саморазоблачения опытного либерала.

«Фармстандарт» нуждается в рецептурных препаратах

«Фармстандарт», поглотивший сразу двух российских производителей лекарств — «Биомед» и «Фармапарк», нуждается в рецептурных препаратах

Продукты, которые производят “Биомед” и “Фармапарк”, не пересекаются с нашим портфелем. Они позволят нам усилить позиции на рынке рецептурных препаратов», — объясняют в «Фармстандарте» покупку этих двух компаний. Крупнейший российский производитель лекарственных средств приобрел 50,1% акций кипрской компании Big Pearl Trading Limited, которая контролирует компанию «Биопроцесс», владеющую акциями производителей и разработчиков лекарственных средств «Биомед» им. И. И. Мечникова и «Фармапарк».

Российское кино на 34-м Московском международном кинофестивале

Казалось бы, разве может ММКФ обнажить какие-то тенденции современного кино? Тем более российского: главный смотр отечественной кинематографии, сочинский «Кинотавр», только-только завершился, и все важнейшее наверняка было сказано там. Неожиданно выяснилось, что всего-то три фильма из основной программы Московского международного фестиваля — «Духless» Романа Прыгунова, «Орда» Андрея Прошкина и «Последняя сказка Риты» Ренаты Литвиновой — объяснят нам кое-что очень важное.

Победный удар кулака

В Большом театре состоялась последняя оперная премьера сезона. Как и две предыдущих — «Руслан и Людмила» и «Кавалер розы», — «Чародейка» была поставлена на открывшейся после ремонта основной сцене. Но больше никаких сходств не сыскать. Общее печальное ощущение — театр сделал испуганный шаг назад.

Новый номер журнала «Эксперт» в продаже со 2 июля.