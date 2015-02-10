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Происшествия

10 февраля, 11:39

Мошенники вывели за рубеж полмиллиарда рублей благодаря завышенным ценникам

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Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

В Москве задержаны двое подозреваемых в выводе 560 миллионов рублей с помощью завышенных ценников на импортные товары, передает пресс-служба МВД.

По данным следствия, в число злоумышленников входил гендиректор внешнеторговой компании, руководители фирм-однодневок и бывший топ-менеджер банка. Они предоставляли банкам документы, в которых стоимость закупаемого товара искусственно завышалась по поддельным товаросопроводительным документам (инвойсам).

В МВД завели дело по статье "Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", фигурантам может грозить до 10 лет колонии.

В ходе обысков дома у подозреваемых и в офисах фирм, задействованных в схеме, были найдены электронные носители информации, печати юридических лиц, а также другие доказательства.
Фигурантов отправили под домашний арест.

Добавим, в октябре 2014 года столичные полицейские раскрыли аферу с выводом за рубеж миллиарда рублей. По данным следователей, трое злоумышленников от лица фирм - "однодневок" заключили несколько фиктивных контрактов с иностранными компаниями якобы на поставку дорогостоящего оборудования. Затем участники аферы перечислили деньги, якобы полученные за поставки, в банки Латвии и Эстонии.

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